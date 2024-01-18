В Киеве переименовали десять железнодорожных станций и платформ — перечень

Пассажиры на вокзале Киева. Фото: Иванна Зубович/Наш Київ

Депутаты Киевского городского совета решили переименовать железнодорожные объекты столицы. Речь идет о 10 станциях и железнодорожных платформах.

Об этом сообщает Киевский городской совет.

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Переименование железнодорожных станций

Решение об изменении названий железнодорожных объектов поддержали киевские депутаты на пленарном заседании.

В общей сложности была переименована одна железнодорожная станция и восемь железнодорожных платформ. Также новое название присвоили железнодорожному мосту через реки Днепр и Десенка.

По словам директора Департамента транспортной инфраструктуры Руслана Кандибора, решение было принято для более точного соответствия названий топонимике Киева и облегчения навигации историческими районами города.

В частности, в Киеве переименовали:

железнодорожную станцию "Киев-Днепровский" на железнодорожную станцию "Никольская Слободка";

остановочную платформу "Рубежовский" на остановочную платформу "Берестейская";

остановочную платформу "Зенит" на остановочную платформу "Куренивка";

остановочную платформу "Левый Берег" на остановочную платформу "Березняки";

остановочную платформу "Троещина-2" на остановочную платформу "Радужный";

остановочную платформу "Троещина" на остановочную платформу "Воскресенка";

остановочную платформу "Киевская-Русановка" на остановочную платформу "Русановка";

остановочную платформу "Северная" станции "Киев-Пассажирский" на остановочную платформу "Вокзальная";

остановочную платформу "Вышгородская" на остановочную платформу "Приорка".

железнодорожному мосту через реки Днепр и Десенка было присвоено название "Рыбальский железнодорожный мост".

Напомним, что Киевский городской совет провел пленарное заседание второй сессии IX созыва по поводу очередной дерусификации с целью увековечения украинских Героев. Таким образом, в столице переименовали еще 29 улиц и переулков, получивших новое название.

Также мы писали, что жители Киева инициировали создание петиции и призывают поддержать переименование Воздухофлотского проспекта в проспект Воздушных сил, а также не разделять его на две улицы. На вечер 17 января документ собрал 4375 подписей из 6000 нужных.