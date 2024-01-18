В Киеве переименовали десять железнодорожных станций и платформ — перечень
Депутаты Киевского городского совета решили переименовать железнодорожные объекты столицы. Речь идет о 10 станциях и железнодорожных платформах.
Об этом сообщает Киевский городской совет.
Переименование железнодорожных станций
Решение об изменении названий железнодорожных объектов поддержали киевские депутаты на пленарном заседании.
В общей сложности была переименована одна железнодорожная станция и восемь железнодорожных платформ. Также новое название присвоили железнодорожному мосту через реки Днепр и Десенка.
По словам директора Департамента транспортной инфраструктуры Руслана Кандибора, решение было принято для более точного соответствия названий топонимике Киева и облегчения навигации историческими районами города.
В частности, в Киеве переименовали:
- железнодорожную станцию "Киев-Днепровский" на железнодорожную станцию "Никольская Слободка";
- остановочную платформу "Рубежовский" на остановочную платформу "Берестейская";
- остановочную платформу "Зенит" на остановочную платформу "Куренивка";
- остановочную платформу "Левый Берег" на остановочную платформу "Березняки";
- остановочную платформу "Троещина-2" на остановочную платформу "Радужный";
- остановочную платформу "Троещина" на остановочную платформу "Воскресенка";
- остановочную платформу "Киевская-Русановка" на остановочную платформу "Русановка";
- остановочную платформу "Северная" станции "Киев-Пассажирский" на остановочную платформу "Вокзальная";
- остановочную платформу "Вышгородская" на остановочную платформу "Приорка".
- железнодорожному мосту через реки Днепр и Десенка было присвоено название "Рыбальский железнодорожный мост".
Напомним, что Киевский городской совет провел пленарное заседание второй сессии IX созыва по поводу очередной дерусификации с целью увековечения украинских Героев. Таким образом, в столице переименовали еще 29 улиц и переулков, получивших новое название.
Также мы писали, что жители Киева инициировали создание петиции и призывают поддержать переименование Воздухофлотского проспекта в проспект Воздушных сил, а также не разделять его на две улицы. На вечер 17 января документ собрал 4375 подписей из 6000 нужных.
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