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В київському метро розповіли, скільки насправді має коштувати проїзд у транспорті

18 січня 2024 13:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В київському метро розповіли, скільки насправді має коштувати проїзд у транспорті
Люди в метро. Фото: РБК
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На сьогоднішній день обґрунтований проїзд у київському метрополітені становить 30 гривень. Востаннє тариф зростав ще у 2018 році. 

Про це заявив директор метрополітену Віктор Брагінський в інтерв'ю LB.ua.

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"Тариф востаннє зростав у 2018 році. Я вже наводив приклад, що у 2018-му в нас були витрати на електроенергію 466 млн, хоч ми перше комунальне підприємство, яке працює напряму з енергоринком, купує електроенергію за державним тарифом, тобто за мінімальними цінами, без посередників. У 2024 році ми повинні сплатити 1,6 млрд. Тому обґрунтований тариф сьогодні — більш як 30 грн", — сказав Брагінський.

Водночас, директор метрополітену нагадав слова мера столиці Віталія Кличка, який заявив, що в умовах воєнного стану підвищувати вартість проїзду не збираються. 

"Але як уже ви чули, Віталій Володимирович сказав, що під час війни ніхто не буде збільшувати тариф. Наскільки бюджет міста дозволить собі фінансувати транспортні підприємства (це ж не тільки метрополітен, але й Київпастранс), настільки зможуть", — додав Брагінський.

Нагадаємо, голова та засновник Офісу трансформації Максим Бахматов заявив, що тунель метрополітену між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" можуть відкрити через роки. Не варто чекати, що це відбудеться найближчим часом.

Додамо, що закриття станцій на Оболонсько-Теремківській ліній київського метро призвело до збільшення навантаження на громадський транспорт столиці. При цьому навантаження зросло переважно в тих регіонах столиці, де метро не закривали. 

Київ
метро
транспорт
гроші
проїзд

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