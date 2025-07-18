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Главная Киев В Киеве перенесли плановый ремонт моста Метро из-за непогоды

В Киеве перенесли плановый ремонт моста Метро из-за непогоды

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 19:29
Ремонтные работы на мосту Метро в Киеве перенесли
Мост Метро. Фото: vandrivka.com.ua

В Киеве должны были частично ограничить движение транспорта по мосту Метро. Однако из-за непогоды ремонтные работы пришлось отложить.

Об этом говорится на официальном сайте КГГА.

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Как сообщали на портале столицы, с 18 по 22 июля в Киеве частично планировалось ограничили движение транспорта через реку Днепр.

На участке должны были провести восстановление асфальтобетонного покрытия в левой полосе движения в направлении с левого на правый берег столицы. Работы должны были начаться в полдень 18 июля и продолжаться до 20:00 22 июля.

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Схема движения по мосту Метро. Фото: kyivcity.gov.ua

Однако из-за дождливой погоды в столице ремонтные работы перенесли на неопределенный срок. О новых сроках выполнения работ в КК "Киевавтодор" сообщат дополнительно.

Напомним, в Киеве прогремел взрыв в одном из районов.

А также стали известны подробности скандала с избиением женщины, которая восхваляла РФ.

Киев мост ремонт непогода мост Метро
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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