Ремонтные работы на мосту Метро в Киеве перенесли

Мост Метро. Фото: vandrivka.com.ua

В Киеве должны были частично ограничить движение транспорта по мосту Метро. Однако из-за непогоды ремонтные работы пришлось отложить.

Об этом говорится на официальном сайте КГГА.

Реклама

Читайте также:

Движение по мосту Метро частично ограничено

Как сообщали на портале столицы, с 18 по 22 июля в Киеве частично планировалось ограничили движение транспорта через реку Днепр.

На участке должны были провести восстановление асфальтобетонного покрытия в левой полосе движения в направлении с левого на правый берег столицы. Работы должны были начаться в полдень 18 июля и продолжаться до 20:00 22 июля.

Схема движения по мосту Метро. Фото: kyivcity.gov.ua

Однако из-за дождливой погоды в столице ремонтные работы перенесли на неопределенный срок. О новых сроках выполнения работ в КК "Киевавтодор" сообщат дополнительно.

Напомним, в Киеве прогремел взрыв в одном из районов.

А также стали известны подробности скандала с избиением женщины, которая восхваляла РФ.