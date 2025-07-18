Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві пролунав вибух — у поліції пояснили, що сталося

У Києві пролунав вибух — у поліції пояснили, що сталося

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 16:46
У Шевченківському районі Києва пролунав вибух — у поліції пояснили
Вибухотехніки на місці. Фото: Поліція Києва

У Шевченківському районі Києва у п'ятницю, 18 липня, пролунав вибух. Це сталося внаслідок контрольованого знешкодження ворожого боєприпасу.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Вибух у Києві 18 липня

Так, представник комунального підприємства під час огляду будинку, який був пошкоджений внаслідок атаки РФ на Київ 17 червня, виявив вибухонебезпечний предмет у ліфтовій шахті.

У Києві в шахті ліфту будинку знайшли боєприпас — його знешкодили
Знайдений боєприпас у шахті. Фото: Нацполіція

На місце прибули вибухотехніки поліції, які вилучили касетний боєприпас. Оскільки цей вид зброї є вкрай небезпечним при транспортуванні, правоохоронці знищили його методом контрольованого підриву у парковій зоні, дотримуючись усіх норм безпеки. 

Вибух у Шевченківському районі Києва під час контрольованого знешкодження боєприпасу
Вибухотехнік на місці підриву. Фото: Нацполіція
Поліцейські вибухотехніки підірвали касетний боєприпас, який знайшли у будинку
Місце підриву. Фото: Нацполіція
Місце підриву касетного боєприпасу у Шевченківському районі столиці
Місце підриву. Фото: Нацполіція
Наслідки контрольованого підриву ворожого боєприпасу, знайденого у ліфтовій шахті
Вирва від підриву боєприпасу. Фото: Нацполіція

У поліції нагадали українцям, що варто одразу повідомляти на 102 у разі, якщо ви знайшли підозрілий предмет, який може бути вибухонебезпечним.

null
Скриншот допису поліції

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко показав касетний боєприпас, якими Росія била по столиці 17 червня.

Відомо, що внаслідок удару загинули люди, багато мешканців Києва постраждали.

Київ вибух боєприпаси атака Нацполіція Вибухотехнічна служба
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації