У Шевченківському районі Києва пролунав вибух — у поліції пояснили

У Києві пролунав вибух — у поліції пояснили, що сталося
У Шевченківському районі Києва у п'ятницю, 18 липня, пролунав вибух. Це сталося внаслідок контрольованого знешкодження ворожого боєприпасу.
Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram.
Вибух у Києві 18 липня
Так, представник комунального підприємства під час огляду будинку, який був пошкоджений внаслідок атаки РФ на Київ 17 червня, виявив вибухонебезпечний предмет у ліфтовій шахті.
На місце прибули вибухотехніки поліції, які вилучили касетний боєприпас. Оскільки цей вид зброї є вкрай небезпечним при транспортуванні, правоохоронці знищили його методом контрольованого підриву у парковій зоні, дотримуючись усіх норм безпеки.
У поліції нагадали українцям, що варто одразу повідомляти на 102 у разі, якщо ви знайшли підозрілий предмет, який може бути вибухонебезпечним.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко показав касетний боєприпас, якими Росія била по столиці 17 червня.
Відомо, що внаслідок удару загинули люди, багато мешканців Києва постраждали.
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