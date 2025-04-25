В Киеве вышел срок эксплуатации 110 вагонов метро, их проверят

Люди в метро. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" проведет экспертизу вагонов, поскольку у них истек срок службы. В общем проверка коснется 110 единиц кузовов.

Тендер на экспертизу кузовов появился на сайте Prozorro.

Реклама

Читайте также:

Скриншот тендера

Проверка вагонов метро

Среди кузовов, которые проверят, как основной тип вагонов, так и самые старые "модель Е" — они выпускались серийно в 1963-1969 годах.

На участие в тендере подались две компании — ГП "УкрНИИВ" и ООО "Управляющая компания "Трансвагонсервис". Вторая компания предложила меньшую цену, готова выполнить экспертизу вагонов за 2,1 миллиона гривен.

Сейчас тендер на стадии квалификации победителя. Согласно документам, специалисты компании должны будут проверить 110 вагонов: 84 из них это так называемые "номерные вагоны", которые выпускали в Мытищах и Санкт-Петербурге в России в 1976-2021 годах, а также 26 вагонов модели "Е" — их выпускали на том же заводе в Мытищах с 1963 до 1969 годов, они уже были модернизированы.

Проверка будет касаться технического состояния металлоконструкции кузовов, определения степени коррозии несущих элементов, выявления дефектов в конструкциях и тому подобное. В частности, специалисты будут искать трещины в сварных швах, изломы, деформации, следы ремонта и износа.

Работы должны выполнить в 2025 году, а дедлайн установили на 31 декабря. Всего метро Киева имеет 800 вагонов, таким образом проверят каждый седьмой из них.

Напомним, в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту к Владимирской горке заменили стекло.

А по словам эксперта по государственному управлению в области градостроительства, на реставрацию мостов в Киеве потратили уже 2 миллиарда гривен.