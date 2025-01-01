В Киеве пострадал памятник истории и архитектуры

В Киеве во время атаки повреждено здание Нацсоюза писателей
Российские войска в среду, 1 января, совершили дроновую атаку на Киев. В результате обстрела повреждено здание Национального союза писателей.
Об этом сообщил член Национального союза журналистов Юрий Дорошенко в Facebook.
Последствия атаки на Киев 1 января
"Из-за обстрела московитов сегодня пострадал памятник истории и архитектуры — помещение нашего Национального союза писателей Украины… Русские варвары и нелюди! ", — написал он.
Журналист отметил, что там в свое время работали писатели-фронтовики Андрей Малышко, Владимир Сосюра, Олесь Гончар, Павел Загребельный и другие, которые во время Второй мировой войны боролись с нацизмом.
А теперь здание повредили российские захватчики. Дорошенко убежден, что Россия за это ответит, приведя в пример гитлеровскую Германию.
Напомним, в результате российской атаки дронами сегодня утром погибли два человека в Печерском районе.
Стало известно, что в Киеве под завалами дома нашли доктора наук Игоря Зиму и его жену с котиком.
Также жительница одного из пострадавших районов Киева рассказала в комментарии Новини.LIVE, как с ребенком на руках спасалась от российских дронов.
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