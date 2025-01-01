В Киеве пострадал памятник истории и архитектуры

Поврежденное здание. Фото: Facebook/Юрий Дорошенко

Российские войска в среду, 1 января, совершили дроновую атаку на Киев. В результате обстрела повреждено здание Национального союза писателей.

Об этом сообщил член Национального союза журналистов Юрий Дорошенко в Facebook.

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"Из-за обстрела московитов сегодня пострадал памятник истории и архитектуры — помещение нашего Национального союза писателей Украины… Русские варвары и нелюди! ", — написал он.

Поврежденное здание. Фото: Facebook/Юрий Дорошенко

Журналист отметил, что там в свое время работали писатели-фронтовики Андрей Малышко, Владимир Сосюра, Олесь Гончар, Павел Загребельный и другие, которые во время Второй мировой войны боролись с нацизмом.

А теперь здание повредили российские захватчики. Дорошенко убежден, что Россия за это ответит, приведя в пример гитлеровскую Германию.

Скриншот поста Дорошенко

Напомним, в результате российской атаки дронами сегодня утром погибли два человека в Печерском районе.

Стало известно, что в Киеве под завалами дома нашли доктора наук Игоря Зиму и его жену с котиком.

Также жительница одного из пострадавших районов Киева рассказала в комментарии Новини.LIVE, как с ребенком на руках спасалась от российских дронов.