В Киеве под КГГА прошла очередная акция в поддержку ВСУ

Акция поддержки защитников. Фото: Новини.LIVE

В столице в субботу, 23 марта, под зданием Киевской городской государственной администрации прошла акция. Участники пришли с требованием выделить больше средств для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Так, граждане вышли с плакатами под стены горадминистрации в Киеве в рамках акции "Деньги на ВСУ".

Митингующие стояли с напечатанными QR-кодами, которые вели на сборы средств для военных. Первый из них имел цель 15 тыс. гривен и уже за первые 15 секунд акции сумма в "банке" превысила 19 тыс. гривен.

Известно, что к акции в поддержку защитников присоединились и дети погибших Героев — каждый раз на митинге их становится все больше.

"Мой папа вернулся "на щите", потому что денег для ВСУ недостаточно!", — написано на табличке одного из детей.

Активисты решили сделать паузу в митингах до июля, но отстаивать свою позицию не прекратят.

По словам участников, у них уже есть планы на дальнейшие мероприятия в столице.

"До июля наша инициативная группа не прекращает свою деятельность, мы запланировали много полезных мер, поэтому следите за нашими социальными сетями", — сказала одна из активисток.

Она призвала присоединиться к проекту "Сміливі відновлювати", которая занимается восстановлением поврежденных войной зданий.

С мая 2022 его участники работают в Киевской области, а с прошлого года начали свою деятельность на Харьковщине и Черниговщине.

Кроме того, граждане попросили 29 марта стать донором в Киевском городском центре крови, ведь это всегда необходимо.

Напомним, 17 марта киевляне вышли на центральную площадь столицы в поддержку военных полка "Азов", которые уже более двух лет находятся в российском плену.

Также мы писали, что 3 марта в Киеве прошла акция "Третья весна в аду" в поддержку пленных бойцов полка "Азов". На Львовскую площадь столицы пришли сотни собратьев и родственников пленников.