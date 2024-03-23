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У Києві під КМДА пройшла чергова акція на підтримку ЗСУ

23 березня 2024 12:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві під КМДА пройшла чергова акція на підтримку ЗСУ
Акція підтримки захисників. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У столиці в суботу, 23 березня, під будівлею Київської міської державної адміністрації відбулася акція. Учасники прийшли з вимогою виділити більше коштів для Збройних сил України.

Про це з місця події повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Так, громадяни вийшли з плакатами під стіни міськадміністрації в Києві в межах акції "Гроші на ЗСУ". 

Мітингарі стояли з надрукованими QR-кодами, які ведуть на збори коштів для військових. Перший з них мав мету 15 тис. гривень та вже за перші 15 секунд акції сума в "банці" перевищила 19 тис. гривень. 

Відомо, що до акції на підтримку захисників долучилися й діти загиблих Героїв — щоразу на мітингу їх стає все більше.

"Мій тато повернувся "на щиті", тому що грошей для ЗСУ недостатньо!" — написано на табличці дитини.

Активісти вирішили зробити паузу в мітингах до липня, але відстоювати свою позицію не припинять.

За словами учасників, вони вже мають плани на подальші заходи в столиці.

"До липня наша ініціативна група не припиняє свою діяльність, ми запланували багато корисних заходів, тому слідкуйте за нашими соціальними мережами", — сказала одна з активісток.

Вона закликала доєднатися до проєкту "Сміливі відновлювати", який займається відновленням пошкоджених війною будівель.

З травня 2022 року його учасники працюють в Київській області, а з минулого року розпочали свою діяльність на Харківщині та Чернігівщині. 

Крім того, громадян попросили 29 березня стати донором у Київському міському центрі крові, адже це завжди необхідно.

Нагадаємо, 17 березня кияни вийшли на центральну площу столиці на підтримку військових полку "Азов", які вже понад два роки перебувають у російському полоні.

Також ми писали, що 3 березня у Києві відбулася акція "Третя весна у пеклі" на підтримку полонених бійців полку "Азов". На Львівську площу столиці прийшли сотні побратимів та родичів бранців.

Київ
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ЗСУ
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війна в Україні

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