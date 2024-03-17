Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве под поезд электрички попал человек — рейсы задерживаются arrow

В Киеве под поезд электрички попал человек — рейсы задерживаются

17 марта 2024 21:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве под поезд электрички попал человек — рейсы задерживаются
Киевская электричка. Иллюстративное фото: raillog.uz.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве в воскресенье, 17 марта, под поезд электрички попал человек. Жителей города предупреждают о существенных задержках рейсов из-за инцидента.

Об этом сообщила пресс-служба Kyiv City Express в Telegram.

Читайте также:

В Киеве под электричку попал человек

"Kyiv City Express со станции Левобережная в направлении Почайной задерживается из-за попадания человека под поезд", — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что сейчас ожидают полицию и медиков. В результате несчастного случая предупреждают о существенной задержке рейсов.

"Заранее приносим свои извинения пассажирам по всему кольцу. И еще раз напоминаем о правилах перехода путей..." — добавили там.

null
Скриншот поста Kyiv City Express

Напомним, в Киеве из окна общежития выпрыгнул студент. Пока нет никакой информации о состоянии парня.

Также мы писали, что начальник столичного метрополитена Виктор Брагинский написал заявление об увольнении.

Киев
полиция
несчастный случай
поезда

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста