В Киеве под поезд электрички попал человек — рейсы задерживаются
В Киеве в воскресенье, 17 марта, под поезд электрички попал человек. Жителей города предупреждают о существенных задержках рейсов из-за инцидента.
Об этом сообщила пресс-служба Kyiv City Express в Telegram.
В Киеве под электричку попал человек
"Kyiv City Express со станции Левобережная в направлении Почайной задерживается из-за попадания человека под поезд", — говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что сейчас ожидают полицию и медиков. В результате несчастного случая предупреждают о существенной задержке рейсов.
"Заранее приносим свои извинения пассажирам по всему кольцу. И еще раз напоминаем о правилах перехода путей..." — добавили там.
Напомним, в Киеве из окна общежития выпрыгнул студент. Пока нет никакой информации о состоянии парня.
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