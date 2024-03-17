В Киеве под поезд электрички попал человек — рейсы задерживаются

Киевская электричка. Иллюстративное фото: raillog.uz.ua

В Киеве в воскресенье, 17 марта, под поезд электрички попал человек. Жителей города предупреждают о существенных задержках рейсов из-за инцидента.

Об этом сообщила пресс-служба Kyiv City Express в Telegram.

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В Киеве под электричку попал человек

"Kyiv City Express со станции Левобережная в направлении Почайной задерживается из-за попадания человека под поезд", — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что сейчас ожидают полицию и медиков. В результате несчастного случая предупреждают о существенной задержке рейсов.

"Заранее приносим свои извинения пассажирам по всему кольцу. И еще раз напоминаем о правилах перехода путей..." — добавили там.

Скриншот поста Kyiv City Express

Напомним, в Киеве из окна общежития выпрыгнул студент. Пока нет никакой информации о состоянии парня.

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