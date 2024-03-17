У Києві під поїзд електрички потрапила людина — рейси затримуються

Київська електричка. Ілюстративне фото: raillog.uz.ua

У Києві в неділю, 17 березня, під потяг електрички потрапила людина. Мешканців міста попереджають про суттєві затримки рейсів через інцидент.

Про це повідомила пресслужба Kyiv City Express у Telegram.

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У Києві під електричку потрапила людина

"Kyiv City Express зі станції Лівобережна у напрямку Почайни затримується через потрапляння людини під поїзд", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі розповіли, що наразі очікують поліцію та медиків. Внаслідок нещасного випадку попереджають про суттєву затримку рейсів.

"Заздалегідь просимо вибачення пасажирам по всьому кільцю. І вкотре нагадуємо про правила переходу колій...", — додали там.

Скриншот допису Kyiv City Express

Нагадаємо, у Києві з вікна гуртожитку вистрибнув студент. Наразі немає жодної інформації про стан хлопця.

Також ми писали, що начальник столичного метрополітену Віктор Брагінський написав заяву на звільнення.