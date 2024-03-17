У Києві під поїзд електрички потрапила людина — рейси затримуються
У Києві в неділю, 17 березня, під потяг електрички потрапила людина. Мешканців міста попереджають про суттєві затримки рейсів через інцидент.
Про це повідомила пресслужба Kyiv City Express у Telegram.
У Києві під електричку потрапила людина
"Kyiv City Express зі станції Лівобережна у напрямку Почайни затримується через потрапляння людини під поїзд", — йдеться у повідомленні.
У пресслужбі розповіли, що наразі очікують поліцію та медиків. Внаслідок нещасного випадку попереджають про суттєву затримку рейсів.
"Заздалегідь просимо вибачення пасажирам по всьому кільцю. І вкотре нагадуємо про правила переходу колій...", — додали там.
Нагадаємо, у Києві з вікна гуртожитку вистрибнув студент. Наразі немає жодної інформації про стан хлопця.
Також ми писали, що начальник столичного метрополітену Віктор Брагінський написав заяву на звільнення.
Читайте Новини.LIVE!