Под завалами в Киеве могут быть до 14 человек

Спасатели разбирают завалы. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В столице продолжаются спасательные работы. В нескольких локациях, в частности в местах, где рухнула часть дома, под завалами могут находиться люди. Ориентировочное количество пропавших, по предварительным оценкам, — от 4 до 14 человек.

Об этом сказал начальник КГВА Тимур Ткаченко во время общения с журналистами, передает ТСН.

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В результате массированной ночной атаки Киев подвергся масштабным разрушениям в разных районах. Зафиксировано не менее 30 поврежденных локаций, среди которых - жилые дома, образовательные учреждения, объекты Укрзализныци и десятки частных автомобилей. По предварительной информации, часть из использованных боеприпасов имела кассетную начинку.

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Также Тимур Ткаченко сообщил, что в Святошинском районе Киева в результате попадания была повреждена лифтовая шахта 12-этажного дома, а в Дарницком районе зафиксированы значительные повреждения здания лицея и жилого дома. Там удары пришлись на уровень 10-17 этажей 20-этажки. В нескольких многоэтажных домах полностью выбиты окна. Зафиксированы также возгорания на нескольких локациях района.

В Днепровском районе обломки сбитой воздушной цели попали в стену жилого дома. По предварительным данным, это остатки кассетной ракеты. Кроме того, повреждены объекты Укрзализныци, включая здания и поезд.

В Подольском районе Киева обломки воздушной цели упали на открытую местность и не нанесли повреждений. В Оболонском районе зафиксированы повреждения легковых авто. В Шевченковском — выбиты окна в зданиях.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко показал на видео остатки от кассетных боеприпасов ракеты.

В КГВА назвали количество ракет и дронов, которые Россия запустила по столице в ночь на 17 июня.

Завтра, 18 июня, в Киеве будет День траура по погибшим.