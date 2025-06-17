Під завалами в Києві може бути до 14 осіб

Рятувальники розбирають завали. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У столиці тривають рятувальні роботи. У кількох локаціях, зокрема в місцях, де завалилася частина будинку, під завалами можуть перебувати люди. Орієнтовна кількість зниклих, за попередніми оцінками, — від 4 до 14 осіб.

Про це сказав начальник КМВА Тимур Ткаченко під час спілкування з журналістами, передає ТСН.

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Унаслідок масованої нічної атаки Київ зазнав масштабних руйнувань у різних районах. Зафіксовано щонайменше 30 пошкоджених локацій, серед яких житлові будинки, освітні заклади, об’єкти Укрзалізниці та десятки приватних автомобілів. За попередньою інформацією, частина з використаних боєприпасів мала касетну начинку.

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Також Тимур Ткаченко повідомив, що в Святошинському районі Києва внаслідок влучання було пошкоджено ліфтову шахту 12-поверхового будинку, а в Дарницькому районі зафіксовані значні пошкодження будівлі ліцею та житлового будинку. Там удари припали на рівень 10–17 поверхів 20-поверхівки. У кількох багатоповерхових будинках повністю вибиті вікна. Зафіксовані також займання на кількох локаціях району.

У Дніпровському районі уламки збитої повітряної цілі влучили у стіну житлового будинку. За попередніми даними, це залишки касетної ракети. Крім того, пошкоджені об'єкти Укрзалізниці, включно з будівлями та поїздом.

У Подільському районі Києва уламки повітряної цілі впали на відкриту місцевість і не завдали ушкоджень. В Оболонському районі зафіксовані пошкодження легкових авто. У Шевченківському — вибиті вікна у будівлях.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко показав на відео залишки від касетних боєприпасів ракети.

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Завтра, 18 червня, у Києві буде День жалоби за загиблими.