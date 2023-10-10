В Киеве планируют потратить 10 млн на благоустройство озера "Вербное"

Озеро "Вербное" в Киеве. Фото: kiev.foto.info

Коммунальное предприятие (КП) по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "Плесо" намерено провести благоустройство зоны отдыха "Вербное", расположенной в столичном районе Оболонь. Работы планируют завершить до 23 декабря этого года.

Об этом стало известно из объявления в электронной системе публичных закупок Prozorro.

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Стоимость благоустройства "Вербное"

Известно, что еще 4 октября КП "Плесj" объявило тендер на закупку услуг по ремонту для того, чтобы провести благоустройство зоны отдыха "Вербное". На это планируют потратить 10,4 миллионов гривен.

Отмечается, что тендерные предложения будут приниматься до 12 октября. Аукцион должен пройти на следующий день, 13 октября.

Планируем установить в зоне отдыха

Согласно информации тендерной документации, возле зоны отдыха хотят установить пандусы, урны, тротуары, лавочки, шлагбаум, а также провести озеленение территории: посадить березы, ивы и сосны.

Соответствующие работы планируют завершить до 23 декабря.

Напомним, Киевский городской совет устроил "тайный распил" бюджета на ремонте столичного военного госпиталя ветеранов войны. На это планируется потратить 1 миллиард гривен.

Добавим, 7 октября киевляне собрались на митинг против тендеров Кличко. Люди требовали у мэра выделять больше средств на помощь ВСУ.