У Києві викрили керівника КП та підрядника, які вкрали гроші на реконструкцію гімназії

Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві викрили керівника комунального підприємства та підрядника, які вкрали гроші на реконструкцію гімназії. Йдеться про суму у розмірі 760 тисяч гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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"Голосіївською окружною прокуратурою м. Києва повідомлено про підозру виконувачу обов’язків керівника одного з комунальних підприємств Голосіївського району та директору підрядної організації у заволодінні коштами столичного бюджету та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, КП уклало з товариством-підрядником договір щодо проведення будівельних робіт з реконструкції гімназії у Голосіївському районі столиці з прибудовою будівель, а також споруд.

Правоохоронець та затриманий фігурант. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Для заволодіння грошей фігуранти вирішили внести до офіційних документів фейкові відомості про вартість та обсяг виконаних робіт. Правопорушники завдали збитки бюджету Києву на суму понад 760 тисяч гривень.

Правоохоронці вилучили за місцем роботи тендерну документацію, договори та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

"Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину", — йдеться у повідомленні.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України викрило на хабарі прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області. Він вимагав 45 тисяч доларів у приватного підприємства за закриття кримінальних проваджень.

Також ми писали, що 3 жовтня, у Києві військовий у стані сп’яніння застрелив двох побратимів і втік із місця злочину. Правоохоронці все ж затримали розбійника. Чоловіку загрожує до 15 років за ґратами.