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В Киеве планируют снести очередную историческую достопримечательность — детали

27 октября 2023 22:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Киеве планируют снести очередную историческую достопримечательность — детали
Историческое здание по Делегатскому переулку, 4-6. Фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Шевченковском районе Киева в Делегатском переулке, 4-6, готовят к сносу еще одно историческое здание, которому более 100 лет. Это последнее историческое здание улицы.

Об этом сообщил заместитель директора департамента охраны культурного наследия КГГА Дмитрий Перов.

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По его сообщению, в 2021 году готовящийся к сносу дом попал в Список ценной исторической застройки, требующий дополнительной защиты.

Возможно, это изображение 2 человека
Работники возле здания. Источник: Facebook Дмитрия Перова

"Дому 1906 года более 100 лет, однако из-за промедления Киевского городского совета с принятием соответствующего решения, может быть уничтожен уже сегодня. Это последнее историческое здание улицы", — добавил Перов.

Возможно, это изображение 2 человека
Работники возле здания. Источник: Facebook Дмитрия Перова

Напомним, что ранее Министерство культуры требовало остановить снос дома в буферной зоне ЮНЕСКО. Также ранее мэр Киева Виталий Кличко оправдался за снос старинного дома на Подоле.

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