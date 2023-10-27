В Киеве планируют снести очередную историческую достопримечательность — детали
В Шевченковском районе Киева в Делегатском переулке, 4-6, готовят к сносу еще одно историческое здание, которому более 100 лет. Это последнее историческое здание улицы.
Об этом сообщил заместитель директора департамента охраны культурного наследия КГГА Дмитрий Перов.
Снос достопримечательности
По его сообщению, в 2021 году готовящийся к сносу дом попал в Список ценной исторической застройки, требующий дополнительной защиты.
"Дому 1906 года более 100 лет, однако из-за промедления Киевского городского совета с принятием соответствующего решения, может быть уничтожен уже сегодня. Это последнее историческое здание улицы", — добавил Перов.
Напомним, что ранее Министерство культуры требовало остановить снос дома в буферной зоне ЮНЕСКО. Также ранее мэр Киева Виталий Кличко оправдался за снос старинного дома на Подоле.
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