В Киеве компания избила ветерана — полиция устанавливает обстоятельства происшествия

Патрульная полиция. Иллюстративное фото: Суспільне

В Голосеевском районе Киева в субботу, 29 марта, во дворе одного из домов произошел конфликт между ветераном войны и компанией. Гражданский бросил в него бутылку из-за замечания относительно русской музыки.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в воскресенье, 30 марта.

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В полиции уточнили, что вчера между ветераном и компанией отдыхающих возник конфликт, во время которого военному нанесли телесные повреждения.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа управления полиции, которая установила всех участников конфликта", — говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что сейчас устанавливают обстоятельства инцидента.

Скриншот поста полиции

Что известно

Волонтер Марьяна Чикало сообщила, что их вместе с другом-ветераном и его женой избили в Киеве. По ее словам, это произошло из-за замечания компании, которая прослушивала российскую музыку в публичном месте.

Скриншот поста Чикало

Напомним, на днях возле одного из ТЦК Киева произошла драка между мужчинами в военной форме и гражданскими.

Также в полицию поступало сообщение о том, что заминирован микроавтобус.