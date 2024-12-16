В Киеве начал рушиться путепровод Юность — фото

Путепровод "Юность". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве в Деснянском районе начал рушиться путепровод "Юность". От него оторвалась часть конструкции и чуть не упала на голову прохожей.

Насколько критическая ситуация, выясняла журналистка Новини.LIVE Ирина Доляк в понедельник, 16 декабря.

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На пересечении улиц Братиславской и Шолом-Алейхема на днях произошло обрушение небольшого фрагмента путепровода. Жительница Киева рассказала в соцсетях, что часть конструкции чуть не упала на нее.

Хотя обломки уже убрали, у сооружения есть некоторые повреждения: видимые ржавые элементы каркаса и отпавшие куски бетона, которые до сих пор остаются под мостом.

Транспорт на мосту "Юность". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Повреждение моста. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Под мостом "Юность". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Повреждение каркаса моста. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Ранее мы рассказывали, что в Киевской области продолжают отстраивать инфраструктуру, разрушенную россиянами во время полномасштабного наступления РФ в феврале 2022 года. В частности, уже отстроили мост через реку Ирпень.

Также писали, что в Киеве в первый день декабря открыли Подольско-Воскресенский мост. Им уже курсируют автомобили.