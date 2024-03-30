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В Киеве подорожает транспортная карта — сколько придется платить

30 марта 2024 09:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве подорожает транспортная карта — сколько придется платить
Автобус в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

С 1 апреля в Киеве подорожает стоимость транспортной карты. Людям придется платить 75 грн вместо 50 грн.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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В коммунальном предприятии "Главный информационно-вычислительный центр" Киева отметили, что увеличение стоимости — это вынужденный шаг из-за себестоимости изготовления карты. Следует отметить, что стоимость проезда в коммунальном транспорте остается неизменной.

"За последние два года существенно изменились цены на себестоимость самой пластиковой карты с чипом", — говорится в сообщении.

Специалисты предприятия отметили, что с 2019 года стоимость транспортной карты оставалась неизменной. За этот период существенно расширился список транспортных продуктов и тарифов на все виды городского транспорта для удобства пассажиров в зависимости от их потребностей. Речь идет о почасовых проездных, проездных с ограничением и без ограничения количества поездок, в частности для пассажиров льготных категорий — студентов и учеников.

Стоимость проезда в городском пассажирском транспорте составляет:

  • в автобусе, трамвае, троллейбусе, метрополитене, фуникулере — 8 грн за одну поездку;
  • в городской электричке — 15 грн за одну поездку.

Напомним, в экспертной комиссии Украинского института национальной памяти заявили, что Арка свободы украинского народа (Арка дружбы народов) в Киеве принадлежит к символике российской имперской политики. Там настаивают, чтобы ее демонтировали.

Также в Киеве с 30 марта по 15 июня частично ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ на мосту, соединяющем левый и правый берега столицы. Речь идет о Северном мосте.

Киев
транспорт
КГГА
деньги
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