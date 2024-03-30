У Києві подорожчає транспортна карта — скільки доведеться платити

Автобус у Києві. Фото: Новини.LIVE

З 1 квітня у Києві подорожчає вартість транспортної карти. Людям доведеться платити 75 грн замість 50 грн.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Транспортна карта Києва

У комунальному підприємстві "Головний інформаційно-обчислювальний центр" Києва наголосили, що збільшення вартості — це вимушений крок через собівартість виготовлення картки. Варто зазначити, що вартість проїзду в комунальному транспорті лишається незмінною.

"За останні два роки суттєво змінилися ціни на собівартість самої пластикової карти з чипом", — йдеться у повідомленні.

Спеціалісти підприємства зазначили, що з 2019 року вартість транспортної картки залишалася незмінною. За цей період суттєво розширився перелік транспортних продуктів і тарифів на всі види міського транспорту для зручності пасажирів, залежно від їхніх потреб. Йдеться про погодинні проїзні, проїзні з обмеженням та без обмеження кількості поїздок, зокрема для пасажирів пільгових категорій — студентів та учнів.

Вартість проїзду в міському пасажирському транспорті становить:

в автобусі, трамваї, тролейбусі, метрополітені, фунікулері — 8 грн за одну поїздку;

у міській електричці — 15 грн за одну поїздку.

Нагадаємо, в експертній комісії Українського інституту національної пам'яті заявили, що Арка свободи українського народу (Арка дружби народів) у Києві належить до символіки російської імперської політики. Там наполягають, аби її демонтували.

Також у Києві з 30 березня по 15 червня частково обмежать рух транспорту через ремонтні роботи на мосту, що сполучає лівий та правий береги столиці. Йдеться про Північний міст.