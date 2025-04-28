В Киеве прощаются с семьей, погибшей от атаки России — фото

В Киеве похоронили семью, которая погибла от атаки РФ — фото
В Киеве прошла церемония похорон семьи Худей. В результате ракетной баллистической атаки России под завалами дома погибли отец, мать и их сын. Провести их в последний путь пришла дочь, которая чудом выжила после атаки, а также родные, близкие и неравнодушные киевляне.
Новини.LIVE покажет фоторепортаж с церемонии прощания.
Россия нанесла циничный удар по жилому дому баллистикой
В ночь на 24 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, применив баллистическую ракету северокорейского производства. Основной удар пришелся на жилой дом в Святошинском районе.
По официальным данным ГСЧС, в результате удара погибли 12 человек, еще 94 человека получили ранения различной степени тяжести.
Известно, что в Киеве от удара пострадали в целом 54 многоквартирных дома, повреждены 723 квартиры.
В Киеве похоронили семью, которая погибла под завалами от обстрела
Сегодня, 28 апреля, в Киеве попрощались с тремя жертвами обстрела: 17-летним Даниилом Худеем и его родителями.
На церемонию прощания пришли родственники, друзья, одноклассники юноши и неравнодушные жители столицы.
Добавим, что известно об атаке. Владимир Зеленский заявил, что Россия нанесла удар по дому в Святошинском районе Киева 24 апреля северокорейской баллистической ракетой.
В пятницу, 25 апреля в Киеве объявили День траура по погибшим. Владимир Зеленский почтил память убитых, также к этому присоединились послы из разных стран.
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