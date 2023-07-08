В Киеве полицейским пришлось снимать с крыши "любителя пейзажей"
В Киеве 20-летний мужчина фотографировал пейзаж с высоты и застрял на крыше. Ему на помощь пришли патрульные.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
Спасение фотографа
В полиции рассказали, что около 16:00 на линию "102" позвонил по телефону обеспокоенный мужчина. Он сообщил, что не может спуститься с крыши многоэтажки.
"Не теряя ни минуты, инспекторы Владимир Коцур и Руслан Черный прибыли на место происшествия. Полицейские поднялись наверх, где увидели напуганного заявителя, который еле держался за металлический каркас", — говорится в сообщении.
Правоохранители помогли мужчине спуститься вниз. Он объяснил, что хотел сделать красивые фотографии.
Напомним, пожарные спасли женщину из задымленной квартиры. Возгорание произошло из-за оставленной без присмотра еды на плите.
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