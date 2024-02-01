В Киеве полиция задержала мужчину за совершение двух разбойных нападений за день
В Киеве полицейские задержали мужчину, который в течение дня совершил два разбойных нападения. Теперь ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Мужчина совершил два разбойных нападения
В столичную полицию столицы поступило сообщение от работников фирмы по выдаче кредитов о том, что в офисное помещение зашел мужчина и угрожая ножом требовал деньги. Однако сотруднице заведения удалось нажать кнопку вызова охраны. Заметив это злоумышленник скрылся.
На место происшествия немедленно направилась следственно-оперативная группа, а также кинологи и работники криминальной полиции.
"В то время, когда правоохранители документировали преступление, в дежурную часть поступил еще один вызов о совершении аналогичного уголовного правонарушения по другому адресу", — рассказали правоохранители.
Следственные действия правоохранителей
Во время проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к обоим разбойным нападениям причастен один и тот же человек. Им оказался киевлянин 1989 года рождения.
Полицейские установили маршрут движения и в течение нескольких часов задержали нападающего на территории Киевской области, где он скрывался.
Фигуранту сообщили о подозрении в разбойном нападении, совершенном в условиях военного положения. За совершенное подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее мы сообщали, что столичные правоохранители в сотрудничестве с Шевченковской окружной прокуратурой разоблачили чиновника Центральной испытательной лаборатории Госпродпотребслужбы в Киевской области и Киеве. Чиновнику инкриминируют вымогательство и получение денег.
Напомним, что в Киеве правоохранители задержали участника коррупционной схемы, который обещал мужчине призывного возраста сняться с военного учета. За свои "услуги" он требовал 3,5 тысяч долларов.
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