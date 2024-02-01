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В Киеве полиция задержала мужчину за совершение двух разбойных нападений за день

1 февраля 2024 11:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве полиция задержала мужчину за совершение двух разбойных нападений за день
Полиция на улицах Киева. Фото иллюстративное: Вечірній Київ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве полицейские задержали мужчину, который в течение дня совершил два разбойных нападения. Теперь ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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Мужчина совершил два разбойных нападения

В столичную полицию столицы поступило сообщение от работников фирмы по выдаче кредитов о том, что в офисное помещение зашел мужчина и угрожая ножом требовал деньги. Однако сотруднице заведения удалось нажать кнопку вызова охраны. Заметив это злоумышленник скрылся.

На место происшествия немедленно направилась следственно-оперативная группа, а также кинологи и работники криминальной полиции.

"В то время, когда правоохранители документировали преступление, в дежурную часть поступил еще один вызов о совершении аналогичного уголовного правонарушения по другому адресу", — рассказали правоохранители.

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Нападающий в помещении. Фото: Национальная полиция
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Підозрювань у приміщенні під час нападу. Фото: Національна поліція

Следственные действия правоохранителей

Во время проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к обоим разбойным нападениям причастен один и тот же человек. Им оказался киевлянин 1989 года рождения.

Полицейские установили маршрут движения и в течение нескольких часов задержали нападающего на территории Киевской области, где он скрывался.

Фигуранту сообщили о подозрении в разбойном нападении, совершенном в условиях военного положения. За совершенное подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Мужчина, совершивший два нападения. Фото: Национальная полиция

Ранее мы сообщали, что столичные правоохранители в сотрудничестве с Шевченковской окружной прокуратурой разоблачили чиновника Центральной испытательной лаборатории Госпродпотребслужбы в Киевской области и Киеве. Чиновнику инкриминируют вымогательство и получение денег.

Напомним, что в Киеве правоохранители задержали участника коррупционной схемы, который обещал мужчине призывного возраста сняться с военного учета. За свои "услуги" он требовал 3,5 тысяч долларов.

Киев
нападение
полиция
Украина
Криминал

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