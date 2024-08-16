Полиция Киева арестовала мошенника, который выманил тысячи долларов у пенсионера

Полицейский и задержанный мошенник. Фото: Национальная полиция

В Киеве полицейские арестовали мошенника, который обманул пенсионера на 4 000 долларов. Злоумышленник сказал ему, будто его племянник попал "в беду".

Об этом заявили в пресс-службе полиции Киева в пятницу, 16 августа.

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Как стало известно, 36-летний киевлянин пришел к дедушке домой и, представившись работником больницы, сообщил, что якобы его племянник попал в ДТП и ему срочно нужна довольно дорогостоящая операция.

Потерпевший разволновался и отдал незнакомцу все свои сбережения суммой в 4 000 долларов. Однако, когда он позвонил брату, чтобы убедиться в ситуации, он понял, что его обманули.

Полицейские разыскали псевдоврача и сообщили ему о подозрении в мошенничестве. Пока они проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы. Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.