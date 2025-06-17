В Киеве более 1000 домов остались без света после атаки

Энергетик работает на ЛЭП. Фото: ДТЭК

В результате очередной массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня часть столицы осталась без электроснабжения. После ночных обстрелов без света оказались 1148 квартир жителей.

Об этом сообщили в ДТЭК.

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В ДТЭК отметили, что аварийные бригады энергетиков начали восстановление электросетей сразу после того, как получили разрешение на работы от спасателей ГСЧС и полиции. На местах повреждений продолжается активная работа, чтобы как можно скорее вернуть электроэнергию во все дома.

Энергетики сообщили, что делают все возможное для восстановления питания в кратчайшие сроки. Жителей столицы поблагодарили за выдержку, взаимопомощь и поддержку в сложных условиях.

Напоминаем, что в результате массированной ночной атаки на Киев повреждены десятки объектов в разных районах города, есть погибшие и раненые. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Также корреспондент Новини.LIVE показал последствия российской комбинированной атаки на Киев.