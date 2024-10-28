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В Киеве предупредили об ухудшении качества воздуха

28 октября 2024 09:49
Евгения Брюховецкая - редактор
Жителей Киева предупредили о плохом качестве воздуха
Киев. Фото: Новини.LIVE
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киеве в понедельник, 28 октября, фиксируют ухудшение качества воздуха. Жителей города призвали закрыть окна и находиться меньше на улицах.

Об этом свидетельствуют данные сайта SaveEcoBot.

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В Киеве по состоянию на 09:00 индекс качества атмосферного воздуха составляет 92. Это означает умеренный уровень загрязнения, которое может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у некоторых людей.

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Качество воздуха. Фото: SaveEcoBot

Наиболее загрязненный воздух фиксируют в Соломенском и Святошинском районах — индекс 106. Далее в списке:

  • Деснянский — 101;
  • Шевченковский — 97;
  • Дарницкий — 96;
  • Днепровский — 94;
  • Подольский — 81;
  • Печерский — 79;
  • Голосеевский — 76;
  • Оболонский — 63.
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Загрязнение в районах. Фото: SaveEcoBot

Известно, что данные о состоянии атмосферного воздуха собирают из 386 онлайн станций мониторинга, 67 из которых сейчас работают. Они установлены жителями, независимыми проектами, организациями или органами местного самоуправления.

Напомним, 3 октября Киев снова затянуло пылью. Жителям советовали не открывать окна.

А 4 октября повышенный индекс качества воздуха фиксировались во всех районах Киева, кроме Голосеевского.

Киев загрязнение воздух экология загрязнение воздуха

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