Жителей Киева предупредили о плохом качестве воздуха

Киев. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в понедельник, 28 октября, фиксируют ухудшение качества воздуха. Жителей города призвали закрыть окна и находиться меньше на улицах.

Об этом свидетельствуют данные сайта SaveEcoBot.

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В Киеве по состоянию на 09:00 индекс качества атмосферного воздуха составляет 92. Это означает умеренный уровень загрязнения, которое может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у некоторых людей.

Качество воздуха. Фото: SaveEcoBot

Наиболее загрязненный воздух фиксируют в Соломенском и Святошинском районах — индекс 106. Далее в списке:

Деснянский — 101;

Шевченковский — 97;

Дарницкий — 96;

Днепровский — 94;

Подольский — 81;

Печерский — 79;

Голосеевский — 76;

Оболонский — 63.

Загрязнение в районах. Фото: SaveEcoBot

Известно, что данные о состоянии атмосферного воздуха собирают из 386 онлайн станций мониторинга, 67 из которых сейчас работают. Они установлены жителями, независимыми проектами, организациями или органами местного самоуправления.

Напомним, 3 октября Киев снова затянуло пылью. Жителям советовали не открывать окна.

А 4 октября повышенный индекс качества воздуха фиксировались во всех районах Киева, кроме Голосеевского.