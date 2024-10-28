Жителей Киева предупредили о плохом качестве воздуха

В Киеве предупредили об ухудшении качества воздуха
В Киеве в понедельник, 28 октября, фиксируют ухудшение качества воздуха. Жителей города призвали закрыть окна и находиться меньше на улицах.
Об этом свидетельствуют данные сайта SaveEcoBot.
Воздух в Киеве
В Киеве по состоянию на 09:00 индекс качества атмосферного воздуха составляет 92. Это означает умеренный уровень загрязнения, которое может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у некоторых людей.
Наиболее загрязненный воздух фиксируют в Соломенском и Святошинском районах — индекс 106. Далее в списке:
- Деснянский — 101;
- Шевченковский — 97;
- Дарницкий — 96;
- Днепровский — 94;
- Подольский — 81;
- Печерский — 79;
- Голосеевский — 76;
- Оболонский — 63.
Известно, что данные о состоянии атмосферного воздуха собирают из 386 онлайн станций мониторинга, 67 из которых сейчас работают. Они установлены жителями, независимыми проектами, организациями или органами местного самоуправления.
Напомним, 3 октября Киев снова затянуло пылью. Жителям советовали не открывать окна.
А 4 октября повышенный индекс качества воздуха фиксировались во всех районах Киева, кроме Голосеевского.
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