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В Киеве попрощались с супругами-учеными, которых убила РФ — фото

6 января 2025 13:25
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Киеве попрощались с супругами ученых, которых убила РФ
Нейробиолог Игорь Зима. Фото: mezha.net
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Киеве на Байковом кладбище провели в последний путь выдающегося нейробиолога Игоря Зиму и его жену Олесю Сокур. Они погибли в результате атаки российских дронов на Киев в новогоднюю ночь.

На месте происшествия побывала корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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"Он был чрезвычайно толерантным человеком— радовался чужим успехам и с пониманием относился к недостаткам", — сказал профессор кафедры физиологии и анатомии КНУ имени Шевченко Николай Макарчук о своем коллеге Игоре Зиме.

Макарчук также рассказал, что ранее на войне погиб приемный сын Зимы, а до того обломки вражеских ракет повредили его лабораторию в Киеве.

Что известно о погибших ученых

Напомним, Зима был преподавателем "Института биологии и медицины" КНУ имени Шевченко. Он возглавлял научную группу, которая занималась исследованиями в сферах нейро- и психофизиологии.

Его жена, погибшая ученая Олеся Сокур была автором почти 200 научных публикаций. Женщина выступала на многочисленных отечественных и международных научных конференциях, в частности съездах биохимического, физиологического и биофизического обществ Украины, а также международных конгрессах по биохимии и гастроэнтерологии.

Олеся была второй женой Игоря. Первая умерла 20 лет назад от рака.

"К сожалению, его жизнь была пропитана потерями самых близких людей. Он жил всю жизнь между светом и тенью. Это делало его глубоко несчастным", — рассказывает журналист Алексей Бобровников.

По словам Бобровникова, Игорь находил утешение в обучении новых специалистов. Также нейробиолог приложил немало усилий для создания центра помощи детям, больным аутизмом.

прощание с павшими профессорами
Положение цветов возле гробов погибших. Фото: Новини.LIVE
поховальна процесія
Погребальная церемония на Байковом кладбище. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы писали, что в ночь на 1 января 2025 года российские войска нанесли удары по Киеву ударными дронами. В результате падения обломков погибли двое выдающихся университетских ученых УНИ биологии и медицины нейробиолог Игорь Зима и его жена, биохимик Олеся Сокур.

В целом с начала войны в Украине в 2014 году погибло более 220 человек, связанных с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко. Они погибли в результате вражеских обстрелов.

Киев обстрелы похороны война в Украине Новый год 2025

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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