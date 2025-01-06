Війна в Україні — скільки людей, пов'язаних з КНУ, загинули з 2014 року

Прощання із загиблими викладачами у Києві. Фото: Новини.LIVE

З початку війни в Україні у 2014 році загинуло понад 220 людей, пов'язаних із Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Вони загинули внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомив ректор КНУ Володимир Бугров в коментарі для журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

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"Понад 220 людей, пов’язаних із КНУ ім. Шевченка, загинули з початку війни у 2014 році", — сказав Бугров.

Він додав, що втрата видатного нейробіолога Ігоря Зими та його дружини вкотре нагадує: абсолютно безпечних місць під час війни не існує.

За словами Бугрова, Ігор Зима був на шляху до світового визнання і міг зробити ще багато відкриттів.

Додамо, у ніч проти 1 січня 2025 року російські війська завдали ударів по Києву ударними дронами. Внаслідок падіння уламків загинули двоє видатних університетських науковців ННІ біології та медицини нейробіолог Ігор Зима та його дружина, біохімік Олеся Сокур.

Сьогодні, 6 січня, у столиці відбудеться чин похорону науковців. Церемонія прощання запланована на 10:45 на Байковому кладовищі (крематорій, друга зала).

Що відомо про обстріли Києва 1 січня

Нагадаємо, 1 січня російські окупанти частково зруйнували два верхніх поверхи житлового будинку в Печерському районі. Згодом стало відомо про пожежі внаслідок падіння уламків "шахедів" ще й у Святошинському районі.

Крім того, сталося загоряння на даху Національного банку України. Рятувальники швидко ліквідували вогонь.

У ДСНС показали перші хвилини після падіння уламків БпЛА у двох районах Києва.