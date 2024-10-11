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В Киеве нарушитель избил инспектора КГГА — полиция задержала мужчину

11 октября 2024 19:41
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Киеве мужчина избил инспектора КГГА — полиция задержала нарушителя
Полиция на месте инцидента. Фото: полиция Киева
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В пятницу, 11 октября, в 10:00 в полицию Киева поступило сообщение о нападении на инспектора КГГА. Инцидент, произошедший на улице Пирогова.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

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Детали инцидента

Инспектор по парковке, работающая в отделе контроля за соблюдением правил остановки, обнаружила автомобиль марки "Тойота", который нарушал правила парковки.

Женщина подошла к водителю, чтобы сделать замечание и попросить его сменить место стоянки. Однако водитель отказался выполнить ее требования. Когда инспектор начала оформлять протокол за нарушения, мужчина внезапно набросился на нее с кулаками, нанеся телесные повреждения.

Правоохранители оперативно обнаружили 54-летнего водителя и задержали его на месте. Следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство за угрозы и насилие в отношении служебных лиц или граждан, выполняющих свои обязанности. Водителю грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Задержан. Фото: полиция Киева
Задержаный. Фото: полиция Киева

Напомним, в Киеве 10 октября водитель Mercedes въехал в летнюю террасу ресторана, в результате чего пострадали четыре человека.

Также мы писали, что в Киевской области 23-летний парень топором угрожал матери, а затем напал на правоохранителей. Защищаясь, полицейский выстрелил в нападающего.

Киев нападение полиция КГГА парковка Украина

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