Следователи сообщили о подозрении чиновнику, закупившему некачественную соль для киевских дорог

Соль, закупленная чиновником. Фото: полиция Киева

В Киеве директор одного из коммунальных предприятий закупил соль, которая должна была противодействовать обледенению дороги. Впоследствии стало известно, что она не содержит необходимого противогололедного реагента.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева во вторник, 16 июля.

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Отмечается, что директор одной из строительных компаний в декабре 2022 года продал каменную соль коммунальному предприятию "Дорожно-эксплуатационного управления по ремонту и содержанию автомобильных дорог Подольского района" города Киева.

"Оказалось, что качество поставленного товара не соответствовало государственным стандартам. В частности, химический состав соли показал отсутствие необходимого противогололедного реагента. Проведенная судебная товароведческая экспертиза установила, что разница стоимости товара с ее фактической рыночной стоимостью составляет более 5,5 миллиона гривен", — говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что 41-летнему мужчине сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и с конфискацией имущества.

Отдельно отмечается, что должностному лицу коммунального предприятия, закупившему такую соль, которая не отвечала требованиям, сообщили о подозрении ранее.

Также мы писали, что в Киеве объявили подозрение директору департамента Киевской городской государственной администрации и двум оценщикам, разрешившим приватизировать коммунальное помещение по заниженной стоимости. Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

Напомним, в Киеве начальнику строительного участка частного сообщества сообщили о подозрении в загрязнении земель на Трухановом острове вредными отходами. По данным следствия, злоумышленники таким образом пытались сэкономить деньги, выделенные на вывоз мусора. Согласно заключению экспертов, размер ущерба, причиненного окружающей среде, составляет более 129 тыс. грн.