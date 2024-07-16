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У Києві посадовець придбав солі на мільйони гривень, але не тієї — деталі справи

16 липня 2024 18:59
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Слідчі повідомили про підозру посадовцю, який закупив неякісну сіль для київських доріг
Сіль, яку було закуплено посадовцем. Фото: поліція Києва
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Києві директор одного з комунальних підприємств закупив сіль, яка б мала протидіяти обледенінню дороги. Згодом стало відомо, що вона не містить необхідного протиожеледного реагенту.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у вівторок, 16 липня.

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Деталі справи

Зазначається, що директор однієї з будівельних компаній у грудні 2022 року продав кам’яну сіль комунальному підприємству "Шляхово-експлуатаційного управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів Подільського району" міста Києва. 

"Виявилось, що якість поставленого товару не відповідала державним стандартам. Зокрема, хімічний склад солі показав відсутність необхідного протиожеледного реагенту. Проведена судова товарознавча експертиза встановила, що різниця вартості товару із її фактичною ринковою вартістю становить понад 5,5 мільйонів гривень", — йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що 41-річному чоловіку повідомили про підозру у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Йому загрожує до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна.

Окремо наголошується, що посадовцю комунального підприємства, який закупив таку сіль, що не відповідала вимогам, повідомили про підозру раніше.

Також ми писали, що у Києві оголосили підозру директору департаменту Київської міської державної адміністрації та двом оцінювачам, які дозволили приватизувати комунальне приміщення за заниженою вартістю. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. 

Нагадаємо, у Києві начальнику будівельної дільниці приватного товариства повідомили про підозру у забрудненні земель на Трухановому острові шкідливими відходами. За даними слідства, зловмисники таким чином намагалися зекономити гроші, виділені на вивезення сміття. Згідно з висновком експертів, розмір шкоди, завданої довкіллю, становить понад 129 тис. грн.

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