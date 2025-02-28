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В Киеве чиновника налоговой разоблачили на коррупции — детали

28 февраля 2025 12:12
Евгения Брюховецкая - редактор
В Киеве работник налоговой за деньги помогал предпринимателям
Задержанный чиновник налоговой. Фото: Киевская городская прокуратура
Евгения Брюховецкая - редактор

Заместителю руководителя одной из районных налоговых инспекций Киевской области объявили подозрение. Ему инкриминируют систематическое получение взяток за невмешательство в работу предпринимателей.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в пятницу, 28 февраля.

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Сотрудник налоговой обеспечивал применение к предпринимателям минимальных штрафов за нарушения, выявленные во время проведения проверок, за что получал денежное вознаграждение.

Также он обещал невмешательство в их работу и предлагал "помощь" в получении лицензий на торговлю товарами, которые требуют акцизов.

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ГБР возле квартиры чиновника. Фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители зафиксировали ряд фактов получения чиновником взяток. Его "тариф" на содействие в оформлении лицензии на реализацию алкогольных напитков составлял 1000 долларов, мужчине сообщили о подозрении.

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Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Киеве чиновнику Шевченковской районной государственной администрации объявили подозрение из-за переплаты средств на ремонте укрытия в школе.

А на строительстве Подольского моста был нанесен ущерб на сумму более 3,5 миллиона гривен.

Киев ГБР коррупция Налоговая служба прокуратура предприниматели
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