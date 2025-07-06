Взрыв на Троещине 6 июля — Бахматов назвал причину пожара

Спасатели ликвидируют пожар в Киеве. Фото: ГСЧС

Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Максим Бахматов рассказал причину взрыва на Троещине в воскресенье, 6 июля. По его словам, пострадавших нет.

Об этом Максим Бахматов сообщил в Telegram.

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Взрыв на Троещине 6 июля

Бахматов рассказал, что на улице Пуховской взорвалась цистерна с маслом. В результате инцидента поврежден один автомобиль.

Спасатели ликвидируют пожар в Киеве. Фото: t.me/maxbakhmatov

"Предприятие за ТЭЦ, в вагончике охранника замкнула проводка, во время тушения огонь перекинулся на цистерну с маслом", — объяснил глава Деснянской РГА.

Пост Бахматова. Фото: скриншот

Напомним, 6 июля на Троещине прогремел взрыв. В сети публиковали фотографии пожара.

А мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами неподалеку от ТЭЦ.

В ГСЧС отметили, что огонь с бытовок перекинулся на автомобили. Пожар уже локализовали.