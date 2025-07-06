Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Взрыв возле ТЭЦ в Киеве — почему произошло сильное возгорание

Взрыв возле ТЭЦ в Киеве — почему произошло сильное возгорание

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 20:36
Взрыв на Троещине 6 июля — Бахматов назвал причину пожара
Спасатели ликвидируют пожар в Киеве. Фото: ГСЧС

Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Максим Бахматов рассказал причину взрыва на Троещине в воскресенье, 6 июля. По его словам, пострадавших нет.

Об этом Максим Бахматов сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Взрыв на Троещине 6 июля

Бахматов рассказал, что на улице Пуховской взорвалась цистерна с маслом. В результате инцидента поврежден один автомобиль.

Вибух на Троєщині 6 липня
Спасатели ликвидируют пожар в Киеве. Фото: t.me/maxbakhmatov

"Предприятие за ТЭЦ, в вагончике охранника замкнула проводка, во время тушения огонь перекинулся на цистерну с маслом", — объяснил глава Деснянской РГА.

null
Пост Бахматова. Фото: скриншот

Напомним, 6 июля на Троещине прогремел взрыв. В сети публиковали фотографии пожара.

А мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами неподалеку от ТЭЦ.

В ГСЧС отметили, что огонь с бытовок перекинулся на автомобили. Пожар уже локализовали.

Киев пожар взрыв ТЭЦ огонь Троещина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации