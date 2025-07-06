Взрыв на Троещине 6 июля — Бахматов назвал причину пожара

Взрыв возле ТЭЦ в Киеве — почему произошло сильное возгорание
Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Максим Бахматов рассказал причину взрыва на Троещине в воскресенье, 6 июля. По его словам, пострадавших нет.
Об этом Максим Бахматов сообщил в Telegram.
Взрыв на Троещине 6 июля
Бахматов рассказал, что на улице Пуховской взорвалась цистерна с маслом. В результате инцидента поврежден один автомобиль.
"Предприятие за ТЭЦ, в вагончике охранника замкнула проводка, во время тушения огонь перекинулся на цистерну с маслом", — объяснил глава Деснянской РГА.
Напомним, 6 июля на Троещине прогремел взрыв. В сети публиковали фотографии пожара.
А мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами неподалеку от ТЭЦ.
В ГСЧС отметили, что огонь с бытовок перекинулся на автомобили. Пожар уже локализовали.
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