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В Киеве мощный ливень: улицы превратились в реки

7 июля 2023 19:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве мощный ливень: улицы превратились в реки
Дождь затопил улицу в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 7 июля, Киев накрыл мощный ливень. Дождь затопил улицы и торговый центр.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Дождь затапливал улицы столицы с бешеной скоростью. На дорогах образовались большие пробки, ведь не все машины могли преодолеть воду.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Ливень затопил не только улицы, но и торговый центр Ocean Plaza. Посреди здания вода бьет фонтаном и течет с потолка.

В городе также затопило подземные переходы.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко предупреждала о мощных ливнях и грозах в столице сегодня, 7 июля. Она отметила, что при такой погоде возрастает вероятность шквала и града.

Также мы писали, что 6 июля непогода накрыла Киевскую область. В результате порыва ветра в одном из помещений котельной города Борисполя упала труба.

Добавим, во вторник, 20 июня, в Гатном Киевской области молния попала в жилой дом. В результате удара вспыхнул пожар.

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