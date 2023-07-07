Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві потужна злива: вулиці перетворилися на річки arrow

У Києві потужна злива: вулиці перетворилися на річки

7 липня 2023 19:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві потужна злива: вулиці перетворилися на річки
Дощ затопив вулицю в Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 7 липня, Київ накрила потужна злива. Дощ затопив вулиці та навіть торговий центр.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Злива в Києві

Дощ затоплював вулиці столиці із шаленою швидкістю. На дорогах утворилися великі затори, адже не всі автівки могли подолати воду.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!
 

Злива затопила не лише вулиці, а й торговий центр Ocean Plaza. Посеред будівлі вода б’є фонтаном та тече зі стелі.

У місті затопило також підземні переходи.

Нагадаємо, народна синоптикиня Наталка Діденко попереджала про потужні зливи та грози у столиці сьогодні, 7 липня. Вона зазначила, що при такій погоді зростає ймовірність шквалу й граду. 

Також ми писали, що 6 липня негода накрила Київську область. Внаслідок пориву вітру в одному з приміщень котельні міста Борисполя впала труба.

Додамо, у вівторок, 20 червня, у Гатному Київської області блискавка влучила в житловий будинок. Внаслідок удару спалахнула пожежа.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз