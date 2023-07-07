У Києві потужна злива: вулиці перетворилися на річки
Сьогодні, 7 липня, Київ накрила потужна злива. Дощ затопив вулиці та навіть торговий центр.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Злива в Києві
Дощ затоплював вулиці столиці із шаленою швидкістю. На дорогах утворилися великі затори, адже не всі автівки могли подолати воду.
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Злива затопила не лише вулиці, а й торговий центр Ocean Plaza. Посеред будівлі вода б’є фонтаном та тече зі стелі.
У місті затопило також підземні переходи.
Нагадаємо, народна синоптикиня Наталка Діденко попереджала про потужні зливи та грози у столиці сьогодні, 7 липня. Вона зазначила, що при такій погоді зростає ймовірність шквалу й граду.
Також ми писали, що 6 липня негода накрила Київську область. Внаслідок пориву вітру в одному з приміщень котельні міста Борисполя впала труба.
Додамо, у вівторок, 20 червня, у Гатному Київської області блискавка влучила в житловий будинок. Внаслідок удару спалахнула пожежа.