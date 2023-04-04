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В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который заявлял о заминировании ТРЦ "Ретровиль"

4 апреля 2023 18:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ТРЦ "Ретровиль"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении мужчине по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве (ч. 1 ст. 259 УК Украины). Фигурант 15 марта сообщил о заминировании ТРЦ "Ретровиль".

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Подробности

"По данным следствия, гражданин, работающий инкассатором, 15 марта 2023 года сообщил по спецлинии "102" о подготовке взрыва в ТРЦ "Ретровиль". По результатам проверки указанного сообщения взрывных устройств и взрывоопасных веществ в ТРЦ не обнаружено", — говорится в сообщении.

Следствием было установлено, что преступление было совершено злоумышленником по хулиганским мотивам. Мужчина возмутился из-за безуспешных попыток устроиться на работу в правоохранительные органы.

По ходатайству прокуратуры судом к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом.

В настоящее время следствие продолжается.

Напомним, Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 43-летней жительнице столицы. Женщина неоднократно распространяла информацию, содержащую оправдывание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии россии.

Также мы писали, что дело организатора нарколаборатории в столице передали в Киев. Во время обысков у бандитов было обнаружено наркотической и психотропной продукции на 10 млн грн.

Добавим, Печерский райсуд Киева 4 февраля арестовал на два месяца без права внесения залога заместителя руководителя Департамента миграционной полиции Нацполиции, подозреваемого в "крышевании" разврата в столице. Высокопоставленное лицо уведомлено о подозрении по трем статьям Уголовного Кодекса Украины.

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