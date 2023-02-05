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За "кришування" борделів у Києві: суд арештував заступника керівника міграційної поліції

5 лютого 2023 12:55
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Кришування проституції — суд арештував заступника глави Департаменту міграційної поліції заарештував
Правоохоронці провели понад 30 обшуків за адресами розташування місць розпусти
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Печерський райсуд Києва 4 лютого заарештував на два місяці без права внесення застави заступника керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції, якого підозрюють у "кришуванні" закладів розпусти у столиці. Високопосадовцю повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального Кодексу України.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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Деталі

За клопотанням Київської міської прокуратури Печерський районний суд столиці заарештував на два місяці без права внесення застави заступника керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції України, який "прикривав" діяльність злочинного угруповання сутенерів. 

Високопосадовцю повідомлено про підозру за трьома статтями КК України:

  • ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією);
  • ст. 302 (створення або утримання місць розпусти);
  • ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

протитуція

Що передувало

Правоохоронець був затриманий цього тижня, 1 лютого, у межах масштабної спецоперації з викриття злочинної організації, учасники якої організували у Києві діяльність мережі місць розпусти та вербували жінок у зайняття проституцією.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, діяльність злочинної організації очолював заступник керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції України.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків за адресами розташування місць розпусти, за місцями проживання фігурантів та в адміністративних будівлях Національної поліції України.

В порядку ст. 208 КПК України було затримано 15 учасників угруповання.

Наразі суд розглянув клопотання прокуратури про обрання запобіжних заходів заступнику начальника Департамента та ще трьом особам, які вербували жінок до надання інтимних послуг за гроші, у тому числі для "ескорту". "Вербувальників" заарештовано з можливістю внесення застави у сумі близько 800 тис. грн кожному.

Розгляд інших клопотань ще триває.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Києві компанія молодиків споює дівчат, а тоді ґвалтує і знімає це на відео. Кадри насильства вони поширюють у соціальних мережах та закритих каналах у Telegram.

Це компанія хлопців з 5-7 осіб двадцятирічного віку з Івано-Франківська переїхали до Києва. У столиці вони влаштовують "вечірки", знімають все на відео та називають це "Покажемо вам, які кругом шл*хи".

Після хвилі розголосу про такі "тусовки" в соцмережах та ЗМІ один із молодиків прокоментував це у своєму Instagram.

"Я не збираюсь пояснювати свою позицію. Моя аудиторія, яка за мною слідкує, розуміє, чим я займаюсь, для чого я це роблю і що насправді відбувається на тусовках. Всі, хто адекватно це сприймає, — має голову на плечах, і я дуже щасливий, що маю свідому аудиторію, а тупе стадо, яке начиталося постів в інтернеті, пішли на ***", — заявив хлопець. 

Він також додав, що дівчат силою ніхто на вечірки не затягує та не змушує вживати алкоголь чи наркотики. Він запевнив, що все це — їхній вибір.

Незабаром до "любителів тусовок" з обшуками прийшла поліція. 

Двом організаторам "п'яних вечірок" оголосили підозри.

Фото: Київська міська прокуратура 

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