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В Киеве правоохранители разоблачили наркоделька на сумму почти 100 тыс. дол. США

13 июля 2023 16:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве правоохранители разоблачили наркоделька на сумму почти 100 тыс. дол. США
В Киеве стражи порядка разоблачили наркоделька на сумму почти 100 тыс. дол. США. Фото: Киевская городская прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Шевченковская окружная прокуратура разоблачила мужчину в незаконной перевозке наркотических веществ в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины). Речь идет о почти килограмме наркотиков.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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В ходе проверки оперативной информации правоохранители поймали 53-летнего уроженца Закарпатской области. Он на автомобиле транспортировал наркотики из города Мукачево в столицу для дальнейшей реализации.

"При неотложном обыске автомобиля под декоративной накладкой пассажирского сиденья был обнаружен пакет с наркотическим средством кокаином весом около 1 кг. Приблизительная стоимость изъятого кокаина составляет почти 100 тыс. долларов США", — говорится в сообщении.

Наказание горе-бизнесмену

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК РФ.

Решаются вопросы о сообщении фигуранту о подозрении, избрании ему меры пресечения и наложении ареста на автомобиль.

Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Напомним, ранее мы писали, что Голосеевская окружная прокуратура сообщила о подозрении девяти участников преступной группы. Их подозревают в мошенническом пути завладения зданиями и укрытиями государственного предприятия одного из министерств Украины.

Добавим, что Киевская городская прокуратура совместно с ДБР и Киевской таможней передали на нужды сил обороны более 10 тонн незаконно ввезенных российских автозапчастей. Их обнаружили в рамках расследования деятельности российской компании, после полномасштабного вторжения РФ в Украину пыталась сотрудничать с украинским бизнесом (ч. 2 ст. 110-2 УК Украины).

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