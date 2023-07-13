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Вбивство байкера в Києві: суд залишив винного у вʼязниці на 12 років

13 липня 2023 16:07
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Вбивство байкера в Києві: суд залишив винного у вʼязниці на 12 років
Затриманий чоловік, який вистрелив у байкера в Києві. Фото: Київська міська прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, за висновком якого обвинуваченого в умисному вбивстві мотоцикліста на Харківському шосе засуджено до 12 років 6 місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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У травні 2017 року на Харківському шоссе в Києві обвинувачений здійснив постріли в мотоцикліста, який зупинився на перехресті. Потерпілий від отриманих поранень помер на місці, а обвинувачений втік з місця скоєння злочину.

Також у 2016 році чоловік, перебуваючи на парковці столичного супермаркету, кілька разів стріляв у бік охоронця.

Чоловіка, за рішенням суду, відправили лікуватися до психіатричної лікарні, однак обвинувачений систематично втікав звідти та зберігав у своїй палаті наркотичні речовини.

 

Затриманий чоловік, який вистрелив у байкера в Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Покарання

Вироком Дарницького районного суду міста Києва від 02.12.2021 обвинуваченого визнано винним за ч. 1 ст. 115 та ч. 4 ст. 296 КК України та засуджено до 12 років 6 місяців позбавлення волі.

Наразі вирок суду першої інстанції набрав законної сили. Обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Голосіївська окружна прокуратура повідомила про підозру девʼятьом учасникам злочинної групи. Їх підозрюють у шахрайському шляху заволодіння будівлями та укриттями державного підприємства одного з Міністерств України.

Додамо, що Київська міська прокуратура спільно із ДБР та Київською митницею передали на потреби Сил оборони понад 10 тонн незаконно ввезених російських автозапчастин. Їх виявили в межах розслідування діяльності російської компанії, яка після повномасштабного вторгнення РФ в Україну намагалася співпрацювати з українським бізнесом (ч. 2 ст. 110-2 КК України).

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