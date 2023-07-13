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У Києві правоохоронці викрили наркоділка на суму майже 100 тис. дол. США

13 липня 2023 16:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві правоохоронці викрили наркоділка на суму майже 100 тис. дол. США
У Києві правоохоронці викрили наркоділка на суму майже 100 тис. дол. США. Фото: Київська міська прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Шевченківська окружна прокуратура викрила чоловіка в незаконному перевезенні наркотичних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України). Йдеться про майже кілограм наркотиків.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Правоохоронці спіймали наркоділка

Під час перевірки оперативної інформації правоохоронці спіймали 53-річного уродженця Закарпатської області. Він на автомобілі транспортував наркотики з міста Мукачево до столиці для їх подальшої реалізації.

"Під час невідкладного обшуку автомобіля під декоративною накладкою пасажирського сидіння був виявлений пакет із наркотичним засобом кокаїном вагою близько 1 кг. Приблизна вартість вилученого кокаїну складає майже 100 тис. доларів США", — йдеться в повідомленні.

Покарання горе-бізнесмену

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішуються питання про повідомлення фігуранту про підозру, обрання йому запобіжного заходу та накладення арешту на автомобіль.

Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Голосіївська окружна прокуратура повідомила про підозру девʼятьом учасникам злочинної групи. Їх підозрюють у шахрайському шляху заволодіння будівлями та укриттями державного підприємства одного з Міністерств України.

Додамо, що Київська міська прокуратура спільно із ДБР та Київською митницею передали на потреби Сил оборони понад 10 тонн незаконно ввезених російських автозапчастин. Їх виявили в межах розслідування діяльності російської компанії, яка після повномасштабного вторгнення РФ в Україну намагалася співпрацювати з українським бізнесом (ч. 2 ст. 110-2 КК України).

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