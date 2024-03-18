В Киеве представитель общественного союза продавал удостоверения ВСУ для уклонения от мобилизации
В Киеве представитель общественного союза "Всеукраинское казачество единое" продавал удостоверение, которое якобы поможет избежать мобилизации. За свои услуги он хотел 5 000 долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в понедельник, 18 марта.
Удостоверение для избежания мобилизации
"При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры г. Киева сообщено о подозрении представителю общественного союза "Всеукраинское казачество единое" по факту получения неправомерной выгоды, которую он требовал за включение киевлянина в состав указанной организации и выдачу удостоверения советника командира батальона ВСУ", — говорится в сообщении.
Представитель общественной организации за 5 тыс. долларов обещал жителю столицы выдать удостоверение советника командира батальона зенитно-пулеметного экспериментального батальона ВСУ в составе общественного союза "Всеукраинское казачество единения".
Документ якобы можно показывать сотрудникам ТЦК и оно позволит избежать мобилизации.
В прокуратуре отметили, что на самом деле фигурант никакого отношения к ВСУ не имеет, а удостоверение не свидетельствует о принадлежности его владельца к военным формированиям.
Мужчину задержали при получении второй части средств в размере 2 500 долларов.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали семью предателей Киевской области. Известно, что отец с сыном корректировали ракетные удары по столичному региону, "сливали" геолокации базирования Сил обороны, а также занимались захоронением останков российских оккупантов, погибших в бою за Киев. Фигурантам грозит пожизненное заключение.
Также в Киеве будут судить женщину, которая обманула пострадавших от войны граждан под предлогом скидок в сети строительно-хозяйственных магазинов. Нарушительница убеждала потерпевших покупать товары у нее по выгодной цене. Полученные мошенническим путем деньги тратила на собственные нужды.
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