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В Киеве представитель общественного союза продавал удостоверения ВСУ для уклонения от мобилизации

18 марта 2024 13:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве представитель общественного союза продавал удостоверения ВСУ для уклонения от мобилизации
Мужчине выписывают повестку. Фото иллюстративное: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве представитель общественного союза "Всеукраинское казачество единое" продавал удостоверение, которое якобы поможет избежать мобилизации. За свои услуги он хотел 5 000 долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в понедельник, 18 марта.

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"При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры г. Киева сообщено о подозрении представителю общественного союза "Всеукраинское казачество единое" по факту получения неправомерной выгоды, которую он требовал за включение киевлянина в состав указанной организации и выдачу удостоверения советника командира батальона ВСУ", — говорится в сообщении.

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Задержанный представитель общественного союза. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Представитель общественной организации за 5 тыс. долларов обещал жителю столицы выдать удостоверение советника командира батальона зенитно-пулеметного экспериментального батальона ВСУ в составе общественного союза "Всеукраинское казачество единения".

Документ якобы можно показывать сотрудникам ТЦК и оно позволит избежать мобилизации.

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Документы фигуранта. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В прокуратуре отметили, что на самом деле фигурант никакого отношения к ВСУ не имеет, а удостоверение не свидетельствует о принадлежности его владельца к военным формированиям.

Мужчину задержали при получении второй части средств в размере 2 500 долларов.

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Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины задержали семью предателей Киевской области. Известно, что отец с сыном корректировали ракетные удары по столичному региону, "сливали" геолокации базирования Сил обороны, а также занимались захоронением останков российских оккупантов, погибших в бою за Киев. Фигурантам грозит пожизненное заключение.

Также в Киеве будут судить женщину, которая обманула пострадавших от войны граждан под предлогом скидок в сети строительно-хозяйственных магазинов. Нарушительница убеждала потерпевших покупать товары у нее по выгодной цене. Полученные мошенническим путем деньги тратила на собственные нужды.

Киев
ВСУ
деньги
прокуратура
мобилизация
уклонисты
удостоверение

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