Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві представник громадської спілки продавав посвідчення ЗСУ для ухилення від мобілізації arrow

У Києві представник громадської спілки продавав посвідчення ЗСУ для ухилення від мобілізації

18 березня 2024 13:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві представник громадської спілки продавав посвідчення ЗСУ для ухилення від мобілізації
Чоловіку виписують повістку. Фото ілюстративне: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві представник громадської спілки "Всеукраїнське козацтво єднальне" продавав посвідчення, яке нібито допоможе уникнути мобілізації. За свої послуги він хотів 5 000 доларів.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у понеділок, 18 березня.

Читайте також:

Посвідчення для уникнення від мобілізації

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру представнику громадської спілки "Всеукраїнське козацтво єднальне" за фактом одержання неправомірної вигоди, яку він вимагав за включення киянина до складу вказаної організації та видачу посвідчення радника командира батальйону ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

null
Затриманий представник громадської спілки. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Представник громадської організації за 5 тис. доларів обіцяв жителю столиці видати посвідчення радника командира батальйону зенітно-кулеметного експериментального батальйону ЗСУ у складі громадської спілки "Всеукраїнське козацтво єднання". 

Документ нібито можна показувати співробітникам ТЦК і воно дозволить уникнути мобілізації.

null
Документи фігуранта. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У прокуратурі зазначили, що насправді фігурант жодного відношення до ЗСУ не має, а посвідчення — не свідчить про приналежність його власника до військових формувань.

Чоловіка затримали під час отримання другої частини коштів у розмірі 2500 доларів. 

null
Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України затримали сім'ю зрадників з Київщини. Відомо, що батько з сином корегували ракетні удари по столичному регіону, "зливали" геолокації базування Сил оборони, а також займалися похованням останків російських окупантів, які загинули у бою за Київ. Фігурантам загрожує довічне ув'язнення. 

Також у Києві судитимуть жінку, яка ошукала постраждалих від війни громадян під приводом знижок в мережі будівельно-господарських магазинів. Порушниця переконувала потерпілих купувати товари через неї за вигідною ціною. Отримані шахрайським шляхом гроші витрачала на власні потреби.

Київ
ЗСУ
гроші
прокуратура
мобілізація
ухилянти
посвідчення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися