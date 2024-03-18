У Києві представник громадської спілки продавав посвідчення ЗСУ для ухилення від мобілізації

Чоловіку виписують повістку. Фото ілюстративне: скриншот з відео

У Києві представник громадської спілки "Всеукраїнське козацтво єднальне" продавав посвідчення, яке нібито допоможе уникнути мобілізації. За свої послуги він хотів 5 000 доларів.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у понеділок, 18 березня.

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"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру представнику громадської спілки "Всеукраїнське козацтво єднальне" за фактом одержання неправомірної вигоди, яку він вимагав за включення киянина до складу вказаної організації та видачу посвідчення радника командира батальйону ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Затриманий представник громадської спілки. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Представник громадської організації за 5 тис. доларів обіцяв жителю столиці видати посвідчення радника командира батальйону зенітно-кулеметного експериментального батальйону ЗСУ у складі громадської спілки "Всеукраїнське козацтво єднання".

Документ нібито можна показувати співробітникам ТЦК і воно дозволить уникнути мобілізації.

Документи фігуранта. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У прокуратурі зазначили, що насправді фігурант жодного відношення до ЗСУ не має, а посвідчення — не свідчить про приналежність його власника до військових формувань.

Чоловіка затримали під час отримання другої частини коштів у розмірі 2500 доларів.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України затримали сім'ю зрадників з Київщини. Відомо, що батько з сином корегували ракетні удари по столичному регіону, "зливали" геолокації базування Сил оборони, а також займалися похованням останків російських окупантів, які загинули у бою за Київ. Фігурантам загрожує довічне ув'язнення.

Також у Києві судитимуть жінку, яка ошукала постраждалих від війни громадян під приводом знижок в мережі будівельно-господарських магазинів. Порушниця переконувала потерпілих купувати товари через неї за вигідною ціною. Отримані шахрайським шляхом гроші витрачала на власні потреби.