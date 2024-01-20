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В Киеве презентовали выставку ужгородского фотографа о последствиях войны

20 января 2024 21:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве презентовали выставку ужгородского фотографа о последствиях войны
Девушка на выставке в Киеве. Фото: facebook.com/MalaGalleryArsenal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве открыли выставку ужгородского фотографа Михаила Палинчака. Экспозиция фотографий под названием "Освещение" показывает последствия войны.

Об этом сообщает "Малая Галерея Художественного арсенала".

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Мероприятие состоялось 18 января в "Малой Галерее Художественного арсенала".

"Фотоработы Михаила Палинчака о необратимых последствиях войны, беспрецедентных военных преступлениях и непреодолимой боли — они как взгляд в самые темные уголки реальности", — говорят организаторы.

Выставка ужгородского фотографа о последствиях войны в Киеве
Выставка в Киеве. Фото: facebook.com/MalaGalleryArsenal
Выставка ужгородского фотографа о последствиях войны в Киеве
Выставка в Киеве. Фото: facebook.com/MalaGalleryArsenal

Писатель и журналист Елена Гусейнова отметила, что "освещение" — это привычное слово. Так журналисты называют свою работу, особенно после 24 февраля 2022 года.

Выставка ужгородского фотографа о последствиях войны в Киеве
Выставка в Киеве. Фото: facebook.com/MalaGalleryArsenal
Выставка ужгородского фотографа о последствиях войны в Киеве
Выставка в Киеве. Фото: facebook.com/MalaGalleryArsenal

"Рассуждают о том, как правильно "освещать войну". Освещать, то есть объяснять в деталях, фокусировать внимание на том, что происходит здесь и сейчас в Украине. Делать видимым. Освещать — это также свидетельствовать. А значит, фиксировать недостаток света и скрытность событий", — отметила она.

Выставка ужгородского фотографа о последствиях войны в Киеве
Выставка в Киеве. Фото: facebook.com/MalaGalleryArsenal

По словам галеристов, это кадры, на которых пересечены пределы человечности и забыты обещания мира. Они подчеркнули, что сверхчувствительные фрагменты действительности не могли остаться без фиксации.

Выставка ужгородского фотографа о последствиях войны в Киеве
Выставка в Киеве. Фото: facebook.com/MalaGalleryArsenal

"Михаил Палинчак фотографирует со вспышкой, а значит, сообщает о присутствии фотографа. Там, где уже произошло самое страшное: в разрушенных авиабомбами домах, застенках, местах расстрела, массовых захоронений. В Херсоне, Изюме, Буче, Ягодном и на Чернобыльской АЭС. И там, где жизнь, трансформированная от знания о самом страшном, кажется обычной: на волонтерских складах, в переселенческих квартирах, в летних пейзажах. Вспышка обнажает процесс фотографирования: руки, которые держат оружие, готовят еду, обрисовывают трофейную технику, очерчиваются и выставляются на всеобщее обозрение. Здесь и сейчас, в мгновение, которое затягивается и оборачивается обреченностью. Фотографии не поглощают реальность, не обезболивают ее", — добавила Гусейнова.

Фотовыставка продлится до 25 февраля 2024 года. Вход свободный.

Напомним, в Киеве собирают книги для библиотеки в селе Миролюбовка Херсонской области. Сдавать можно украиноязычную литературу разных направлений и жанров.

Также мы писали, что в Киеве неизвестные облили красными красками стенопись, которую создала художница Соня Морозюк. Под картиной также появилась надпись "Коррупция = поражение".

Киев
война
Ужгород
фото
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