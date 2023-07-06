Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве убрали с карты укрытий около тысячи объектов arrow

В Киеве убрали с карты укрытий около тысячи объектов

6 июля 2023 16:35
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве убрали с карты укрытий около тысячи объектов
Мужчина возле столичного укрытия. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

После решения комиссии о непригодности значительного количества укрытий, с учета и карты было снято около тысячи объектов. Это требует в кратчайшие сроки увеличить количество укрытий, чтобы защитить население.

Об этом сообщает КМВА.

Читайте также:

С учета убрали около тысячи столичных укрытий

Для того чтобы увеличить количество укрытий, КМВА инициировала встречу с представителями крупного бизнеса, обладающими значительными площадями подземных пространств.

"Речь шла о предоставлении возможности жителям Киева получить безопасность в простейших укрытиях подземного пространства, которые сегодня есть в наличии у бизнеса, — подземных паркингов, хозяйственных помещений и т.д.", - отметили в КМВА.

Сегодняшнее заседание КМВА. Фото: КМВА

Этот вопрос требует быстрого обследования комиссиями ГСЧС, полиции, районными властями. Эти самые простые укрытия будут нанесены на карты Фонда защитных сооружений исключительно в статусе как "простейшие укрытия", к ним будет обеспечен круглосуточный беспрепятственный доступ, а оборудованы они только необходимым.

"Часть представителей крупных ТРЦ и других заведений сферы торговли и обслуживания уже согласились пойти на встречу и готовы предоставить свои площади для защиты киевлян", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что ремонт укрытия в Оболонском районе столицы можно назвать фактически золотым. Туда ведь закупили лавочки по семь тысяч гривен за штуку.

Добавим, что в киевских бомбоубежищах нашли двери в туалет более 20 тысяч гривен и "накрутку" на цену в размере 400%.

Также в Киеве управление образования Днепровской РГА приобрела рации для трех укрытий более чем на миллион гривен. За штуку отдали полторы тысячи долларов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз