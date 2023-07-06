В Киеве убрали с карты укрытий около тысячи объектов

Мужчина возле столичного укрытия. Фото: Новини.LIVE

После решения комиссии о непригодности значительного количества укрытий, с учета и карты было снято около тысячи объектов. Это требует в кратчайшие сроки увеличить количество укрытий, чтобы защитить население.

Об этом сообщает КМВА.

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Для того чтобы увеличить количество укрытий, КМВА инициировала встречу с представителями крупного бизнеса, обладающими значительными площадями подземных пространств.

"Речь шла о предоставлении возможности жителям Киева получить безопасность в простейших укрытиях подземного пространства, которые сегодня есть в наличии у бизнеса, — подземных паркингов, хозяйственных помещений и т.д.", - отметили в КМВА.

Сегодняшнее заседание КМВА. Фото: КМВА

Этот вопрос требует быстрого обследования комиссиями ГСЧС, полиции, районными властями. Эти самые простые укрытия будут нанесены на карты Фонда защитных сооружений исключительно в статусе как "простейшие укрытия", к ним будет обеспечен круглосуточный беспрепятственный доступ, а оборудованы они только необходимым.

"Часть представителей крупных ТРЦ и других заведений сферы торговли и обслуживания уже согласились пойти на встречу и готовы предоставить свои площади для защиты киевлян", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что ремонт укрытия в Оболонском районе столицы можно назвать фактически золотым. Туда ведь закупили лавочки по семь тысяч гривен за штуку.

Добавим, что в киевских бомбоубежищах нашли двери в туалет более 20 тысяч гривен и "накрутку" на цену в размере 400%.

Также в Киеве управление образования Днепровской РГА приобрела рации для трех укрытий более чем на миллион гривен. За штуку отдали полторы тысячи долларов.