У Києві прибрали з мапи укриттів близько тисячі обʼєктів

Чоловік біля столичного укриття. Фото: Новини.LIVE

Після рішення комісії щодо непридатності значної кількості укриттів, з обліку та мапи було знято близько однієї тисячі об’єктів. Це вимагає в найкоротші терміни збільшити кількість укриттів, аби захистити населення.

Про це повідомляє КМВА.

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Для того щоб збільшити кількість укриттів, КМВА ініціювала зустріч із представниками великого бізнесу, які володіють значними площами підземних просторів.

"Йшлося про надання можливості мешканцям Києва отримати безпеку в найпростіших укриттях підземного простору, які сьогодні є в наявності у бізнесу, — підземних паркінгів, господарчих приміщень тощо", — зазначили в КМВА.

Сьогоднішнє засідання КМВА. Фото: КМВА

Це питання потребує швидкого обстеження комісіями ДСНС, поліції, районною владою. Ці найпростіші укриття будуть нанесені на мапи Фонду захисних споруд виключно в статусі як "найпростіші укриття", до них буде забезпечений цілодобовий безперешкодний доступ, а обладнані вони будуть лише найнеобхіднішим.

"Частина представників великих ТРЦ та інших закладів сфери торгівлі і обслуговування вже зголосилися піти на зустріч і готові надати свої площі для захисту киян", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ремонт укриття в Оболонському районі столиці можна назвати фактично золотим. Адже туди закупили лавочки по сім тисяч гривень за штуку.

Додамо, що у київських бомбосховищахзнайшли двері в туалет за понад 20 тисяч гривень та "накрутку" на ціну в розмірі 400%.

Також у Києві управління освіти Дніпровської РДА придбала рацій для трьох укриттів на понад мільйон гривень. За штуку віддали півтори тисячі доларів США.