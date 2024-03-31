В Киеве прошла акция в поддержку пленных азовцев — репортаж Новини.LIVE

Акция в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На улицы Киева в воскресенье, 31 марта, снова вышли активисты. Так они призывают вернуть пленных бойцов полка "Азов" в Украину.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция в Киеве 31 марта

Несмотря на ночную ракетную атаку в центре Киева на Печерске собрались сотни людей в знак поддержки военнопленных.

Фактически два года Россия удерживает в незаконном плену защитников "Азовстали" и Мариуполя.

Акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE

По официальным данным, там находятся около 1700 украинских военных, из них 700 — бойцов "Азова".

Акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE

Митингующие в очередной раз напоминают о необходимости в обменах военнопленных полка "Азов", которых держат россияне более двух лет. Проезжающие автомобили сигналят им в знак солидарности.

Акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE

Одна из участниц акции рассказала, что ее отец был добровольцем в ТрО Мариуполя и оборонял "Азовсталь" и находится в плену уже два года. По ее словам, о нем известно только местонахождение — Курское СИЗО. Он ни разу не выходил на связь, однако весть об отце передают собратья, которе возвращаются из плена.

Акция в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE

Участие в акции приняли также и военные — один из них рассказал, что находится в Киеве на реабилитации после ранения: он получил минно-взрывную травму плеча. После возобновления планирует вернуться на фронт к собратьям в Серебрянский лес Луганской области.

"Мы пытаемся приходить каждое воскресенье на акции, насколько позволяет службы, чтобы напомнить властям о необходимости осуществления всех возможных действий для возвращения защитников "Азовстали", которые уже третью весну находятся в плену. С ними практически нет никакой связи, мы не знаем что с ними, поэтому этот вопрос нуждается в первоочередных действиях", — подчеркнул боец "Азова".

Напомним, активисты "Гроші на ЗСУ" решили сделать паузу в митингах до июля, но отстаивать свою позицию не прекратят.

Также мы писали, что 17 марта киевляне вышли на центральную площадь столицы в поддержку военных полка "Азов", уже более двух лет находящихся в российском плену.