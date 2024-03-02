В Киеве прошла масштабная акция под КГГА в поддержку ВСУ

Митинг киевлян под стенами КГГА. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в субботу, 2 марта, традиционно прошла акция в поддержку Вооруженных сил Украины. Под стенами Киевской городской государственной администрации люди призывали власть выделять больше денег на нужды армии.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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Акция киевлян под КГГА

Требования киевлян неизменны — направлять больше средств на нужды украинских защитников, а не на благоустройство города.

Митинг киевлян у стен КГГА. Фото: Новини.LIVE

Митинг киевлян у стен КГГА. Фото: Новини.LIVE

Митинг киевлян у стен КГГА. Фото: Новини.LIVE

Митинг киевлян у стен КГГА. Фото: Новини.LIVE

К акции присоединились и дети. Они с детства понимают, какие расходы средств приоритетны.

"Мой папа вернулся "на щите", потому что денег для ВСУ недостаточно!" — надпись на плакате девочки, которая приняла участие в акции под КГГА.

Митинг киевлян у стен КГГА. Фото: Новини.LIVE

Митинг киевлян у стен КГГА. Фото: Новини.LIVE

Митинг киевлян у стен КГГА. Фото: Новини.LIVE

Митинг киевлян у стен КГГА. Фото: Новини.LIVE

Во время акции киевлян рядом с КГГА везли погибшего украинского военного. Все активисты и прохожие стали на колено, отдавая дань уважения защитнику.

Пост Новини.LIVE. Фото: скриншот

Акция завершилась гимном, патриотическими лозунгами и минутой молчания.

Пост Новини.LIVE. Фото: скриншот

Напомним, среди участников протеста был и коллектив редакции Новини.LIVE, сотрудники которого держали в руках плакаты с информацией о расходах КГГА на брусчатку в столице во время полномасштабной войны.

Также аналогичная акция прошла у стен КГГА 24 февраля. Активисты требовали больше средств на нужды армии.