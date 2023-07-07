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В Киеве прокуратура разоблачила преступную схему хищения средств при ремонте лифтов

7 июля 2023 19:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве прокуратура разоблачила преступную схему хищения средств при ремонте лифтов
Иллюстративное изображение лифта. Фото: freepik.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Киевская городская прокуратура разоблачила преступную схему хищения бюджетных средств на ремонте лифтов. Подозрение выдвинуто руководителям предприятия "Дирекция по капитальному строительству и реконструкции "Киевстройреконструкция" и подрядной фирмы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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По данным следствия, должностные лица коммунального предприятия заключали с подрядчиками договоры подряда на проведение работ по реконструкции лифтов в жилых домах города Киева.

"Правоохранители зафиксировали личные разговоры между работниками подрядных организаций, на которых слышно, что исполнители работ по ремонту лифтов были осведомлены в установлении ими некачественного лифтового оборудования и сознательно предполагали возможность возникновения человеческих жертв во время его эксплуатации", — говорится в сообщении.

 

В Киеве прокуратура разоблачила преступную схему хищения средств при ремонте лифтов. Фото: Киевская городская прокуратура

На основании суда было произведено более 20 обысков.

Наказание злоумышленникам

По результатам расследования директору Коммунального предприятия "Дирекция по капитальному строительству и реконструкции "Киевстройреконструкция" и руководителю одной из подрядных организаций сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос об избрании им мер.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

 

Напомним, ранее мы писали, что полиция Киевской области начала расследование трагического инцидента, в результате которого погиб многодетный отец. Все произошло из-за смертельного удара.

Оболонская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора общества по обвинению в завладении чужим имуществом. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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