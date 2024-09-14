Повторные взрывы в Киеве 14 сентября 2024 года

Взрывы в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Российская Федерация продолжает атаковать Киев дронами в ночь на 14 сентября. В городе снова слышны взрывы.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".

Читайте также:

Повторные взрывы в Киеве 14 сентября

"В Киеве повторные звуки взрывов, сообщают наши корреспонденты", — говорится в сообщении в 02:58.

Отметим, что первые звуки взрывов раздались в 01:51. Их причиной стала работа ПВО по вражеским дронам, которыми Россия по состоянию на это время атакует Киев и другие регионы Украины.

В частности, недавно Виталий Кличко сообщал о первых последствиях ночной атаки России.

"В Оболонском районе столицы обломки БпЛА упали на территорию коммунального предприятия. Пожара нет. Экстренные службы направляются на место", — написал он в 02:21.

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 03:05, карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Военные продолжают фиксировать в воздушном пространстве Украины вражеские БПЛА.