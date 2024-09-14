Повторні вибухи у Києві 14 вересня 2024 року

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Російська Федерація продовжує атакувати Київ дронами в ніч проти 14 вересня. У місті знову чути вибухи.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".

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Повторні вибухи у Києві 14 вересня

"У Києві повторні звуки вибухів, повідомляють наші кореспонденти", — йдеться у повідомленні о 02:58.

Зазначимо, що перші звуки вибухів пролунали о 01:51. Їх причиною стала робота ППО по ворожим дронам, якими Росія станом на цей час атакує Київ ті інші регіони України.

Зокрема, нещодавно Віталій Кличко повідомляв про перші наслідки нічної атаки Росії.

"В Оболонському районі столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства. Пожежі немає. Екстрені служби прямують на місце", — написав він о 02:21.

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 03:05 карта повітряних тривог виглядає наступним чином. Військові продовжують фіксувати у повітряному просторі України ворожі БпЛА.