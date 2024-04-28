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В Киеве раздался взрыв возле одной из многоэтажек — что известно

28 апреля 2024 13:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве раздался взрыв возле одной из многоэтажек — что известно
Правоохранители возле многоэтажки, где произошел взрыв. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

К столичным правоохранителям в ночь на воскресенье, 28 апреля, поступило сообщение о взрыве возле многоэтажки в Святошинском районе. Там в результате подрыва гранаты были ранены двое мужчин.

Об этом сообщает Полиция Киева в Telegram.

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Взрыв в Святошинском районе 28 апреля

После сообщения о взрыве на место происшествия выехали правоохранители и медики. Оказалось, что там произошел подрыв гранаты: пострадали двое мужчин — их госпитализировали.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, было начато уголовное производство по незаконному обращению с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и относительно неосторожного тяжелого или средней тяжести телесное повреждение.

взрыв в Святошинском районе 28 апреля
Скриншот поста полиции

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который напал с ножом на оператора автозаправочной станции и ударил его. Злоумышленнику грозит заключение на срок от трех до семи лет.

Также мы писали, что в столице мужчина обворовал подростка: правоохранители арестовали злоумышленника, ему грозит от семи до десяти лет тюрьмы.

Киев
взрыв
полиция
граната
боеприпасы

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